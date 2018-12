Mongoolias tulid tuhanded vihased inimesed krõbeda külma kiuste meelt avaldama

Täna tulid kümned tuhanded inimesed Mongoolia pealinnas Ulaanbaataris tänavaile, et protestida 20-kraadise külmaga tipp-poliitikute korruptsiooni vastu.

Meeleavalduse korraldajate sõnul kogunes rahulolematust väljendama ligi 25 000 inimest, kes polnud rahul Mongoolia parlamendispiikri Miyeegombyn Enkhboldi ja kahe võimupartei tegevusega.

„Mongoollased on väga kannatlikud inimesed, kuid nüüd on meil kõrini," sõnas üks protestile tulnud naine Reutersile. „Enkhbold peaks tagasi astuma. Häbi talle, et ta sunnib sedavõrd palju inimesi pakasega meelt avaldama tulema," lisas meeleavaldaja.

Riigis on kasvanud pahameel seoses pikka aega kestnud korruptsioonijuhtumiga. Süüdistuste kohaselt üritasid Enkhbold ja teised poliitikud valitsusameteid müües teenida ligi 60 miljardit tugrikut (20,2 miljonit eurot).

Enkhboldi sõnul ei vasta kuuldused tõele.