Mondo vabatahtlikud toetasid Keenias erivajadustega lapsi ja nende õpetajaid

Kuu alguses naasesid Keeniast Shianda külast kodumaale eripedagoog Maria Tomson ja füsioterapeut Hille Maas – Mondo vabatahtlikud.

Nad töötasid lähetusel koolis Rise and Shine, mis on piirkonna ainus erivajadustega laste kool.

Lähetuse eesmärk oli kogemuste ja teadmiste kooli õpetajatele edasiandmine ning seeläbi kooli taseme tõstmine erivajadustega laste õpetamisel.

Vabatahtlikud koostasid paljudele õpilastele individuaalsed tegevuskavad, eesmärgistasid tulevasi tegevusi ja määratlesid sekkumised, vahendid, meetodid, kes ja kuidas last toetab.

Samuti toimusid koolitused, kus nad selgitasid õpetajatele kooli õpilaste füüsiliste puuete iseloomu, tüüpe ja abivajadusi igapäevastes tegevustes.

Kunstiteraapia seansside kaudu pakuti õpetajatele võimalust uurida lähemalt ka enda identiteeti ja väärtushinnanguid.

„Rise and Shine'i õpetajatel on olemas napp pedagoogiline haridus, mis vastab Keenia nõuetele, kuid mis hõlmab väga vähesel määral teadmisi erivajadustega laste õpetamisest. Loodame väga, et meie kogemuste jagamisest oli abi ja nad oskavad neid lapsi nüüd teise pilguga näha ning ka edukamalt toetada,” ütles Maria Tomson.

„Oma suurimaks töövõiduks peame õpetajate ja kooli direktori mõtteviisi muutmist. Kui meie lähetuse alguses olid nad skeptilised, siis kolm kuud hiljem nägime, et enamik nendest suhtus lastesse ja ka meie tegemistesse suurema empaatiaga.