Monaco politsei vahistas ülekuulamiseks Vene miljardäri ja kohaliku jalgpalliklubi omaniku Rõbolovlevi

Lauri Laugen toimetaja RUS

Dmitri Rõbolovlev Foto: BORIS HORVAT, AFP

Monaco politsei vahistas eile Vene oligarhi Dmitri Rõbolovlevi, kes on jalgpalliklubi AS Monaco omanik, et küsitleda teda seoses korruptsiooni ja mõjuvõimuga kauplemise juurdlusega, teatas Prantsuse ajaleht Le Monde.