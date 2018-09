Molodova president sattus rasksesse autoõnnetusse

Ajakirjanduse teatel sõitis veoauto Straseni linna lähedal ühele sõiduautole otsa ja paiskus seejärel riigipea konvoisse, mille üks autodest rullus ka üle katuse, vahendab uudistekanal BBC.

Teist aastat ametis olev 43-aastane president Dudon toimetati haiglasse, kuid tema tervislik seisund on hea: mees sai vigastada kergelt. Väidetavalt sai samal ajal raskelt vigastada aga Moldova riigipea ema.

President of Moldova Igor Dodon, involved in a car accident. He is currently hospitalized https://t.co/5xV6orhLzq pic.twitter.com/c2IMQpR3zu via @aiurellius #Moldova