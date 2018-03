Mõlema Korea ja USA esindajad kohtuvad Soomes

Põhja-Korea, Lõuna-Korea ja USA esindajad kohtuvad Soomes, et rääkida Põhja-Korea tuumarelvadest loobumisest, teatasid Lõuna-Korea ja Soome ametnikud CNN-ile.

Läbirääkimistel Soomes osalevad ka USA esindajad, kes ei ole valitsusametnikud, teatas Soome välisministeeriumi ametnik Kimmo Lähdevirta.

Lõuna-Korea välisministeerium teatas CNN-ile, et „teise taseme” läbirääkimistel tuumarelvadest loobumise üle osalevad Lõuna-Koreast endised ametnikud ja eraviisilised eksperdid. Ministeerium andis mõista, et mingil viisil on esindatud ka USA.

Lähdevirta sõnul ei osale USA praegusi ametnikke. Ta ei osanud öelda, kes tulevad Põhja- ja Lõuna-Koreast.

Soome välisministeeriumi sõnul Soome ainult korraldab kohtumise, aga ise ei osale.