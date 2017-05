Moldova valitsus saatis Vene-meelse presidendi nördimuseks välja viis Vene diplomaati

Moldova Euroopa-meelne valitsus saatis esmaspäeval riigist välja viis Vene diplomaati, mida Moldova Vene-meelne president Igor Dodon nimetas nördimapanevaks ja Moldova-Vene suhete õõnestamisele suunatuks.

Moldova valitsus ei esitanud Vene diplomaatide väljasaatmise kohta mingeid põhjendusi. Venemaa suursaadik Chişinăus Farit Muhhametšin kinnitas seda, kuid ei avaldanud samuti detaile, vahendab Reuters.

„Tahan teatada, et olen sügavalt nördinud selle ebasõbraliku sammu pärast Moldova diplomaatia esindajate poolt ja mõistan selle kõige kategoorilisemalt hukka,“ teatas Dodon Facebookis.

Dodoni sõnul on valitsuse tegevus otsene provokatsioon tema vastu „presidendi edusammude“ foonil.

„Mõistan ka, et see on kõige tõenäolisemalt tehtud lääne, võib-olla isegi ookeanitagusel tellimusel, nende poolt, kes tunnevad rahutust, et presidentuuri ja Kremli vahel on lõpuks jõutud konstruktiivse ja efektiivse dialoogini,“ teatas Dodon.

Dodon hoiatas valitsust sekkumise eest „Brüsseli ja Washingtoni geopoliitilistesse mängudesse“ ning kuulutas, et NATO sõjaliste struktuuride „mängud“ piirkonnas on väga ohtlikud, mille eest tuleb Moldoval tema sõnul väga kallist hinda maksta.