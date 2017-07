Moldova valitsus keeldub Vene asepeaminister Rogozinit vastu võtmast, Vene-meelne president aga ootab teda

Moldova võimud keelduvad vastu võtmast Venemaa kaitseministeeriumi lennukeid koos artistide ja ajakirjanikega, teatatakse Moldova välis- ja Euroopa integratsiooni ministeeriumi kirjas Venemaa saatkonnale, mille avaldas Moldova meedia.

„Moldova kompetentsed organid on sunnitud keelduma loa andmisest Venemaa õhujõudude lennukitele Moldova õhuruumist läbilennuks ja maandumiseks Chișinău ja Tiraspoli lennuväljadele selleks vajalike tingimuste puudumise tõttu, millest Vene poolt on varem korduvalt informeeritud,“ öeldakse kirjas, vahendab TASS.

Moldova välisministeerium kirja olemasolu TASS-ile ei kinnitanud ega lükanud ka ümber. Täpsustati, et Moldova välisminister Andrei Galbur võttis kolmapäeval vastu Venemaa suursaadiku Farit Muhhametšini, kellega arutas Dnestri jõe rahuvalveoperatsiooni alguse 25. aastapäeva tähistamist.

Vene artistid kavatsevad sel puhul Transnistrias esineda.

„Moldova võimud leiavad, et Dnestril relvakonflikti peatamise aastapäeva tuleb tähistada ühiste ürituste plaani alusel. Sellise plaani puudumine ja sellise tegevuse ühepoolne arendamine ei aita kaasa usalduse süvendamisele,“ teatas Moldova välisministeerium.

Muhhametšini sõnul oodatakse, et pidustustest, mis leiavad aset Chișinăus, Benderis ja Tiraspolis, võtab osa ka Venemaa asepeaminister Dmitri Rogozin, kes on Venemaa presidendi eriesindaja Transnistrias. Neljapäeval teatati, et Rogozin on Vene delegatsiooni juht.

Rogozin kirjutas Twitteris, et kavatseb igal juhul Moldovasse lennata.

„Ma ei saanud aru, kes seal mulle mida keelas. Lendan kindlasti kohale. Kohtume nii Moldova presidendi kui ka PMR-i (tunnustamata Dnestri-äärne Moldaavia vabariik – toim) juhtkonnaga,“ teatas Rogozin Twitteris.

Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.

Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМРhttps://t.co/wWxMRiZTks— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 20, 2017

Moldova Vene-meelne president Igor Dodon kritiseeris valitsuse otsust Vene delegatsiooni riiki mitte lubada. Dodon rääkis sellega seoses topeltstandarditest ja tuletas meelde, et USA õhujõudude lennuk maandus mõned aastad tagasi Chișinăus rahulikult.

„Olen veendunud, et see ei sega ürituste plaani, mille me oleme ette valmistanud Dnestri rahuvalveoperatsiooni 25. aastapäevaks. Ootan Dmitri Olegovitš Rogozinit Chișinăusse. Loodan kohtuda järgmise nädala lõpus,“ ütles Dodon.