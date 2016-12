Moldova president vallandas kaitseministri NATO-ga flirtimise eest

Hiljuti Moldova presidendiks valitud Vene-meelne Igor Dodon vabastas ametist kaitseminister Anatol Șalaru.

„Ma tuletan meelde, et see minister flirtis NATO-ga, teades suurepäraselt, et me oleme põhiseaduse järgi neutraalne riik ning propageeris Moldova ühinemist Rumeeniaga,“ kirjutas Dodon Facebookis.