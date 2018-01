Moldova põhiseaduskohus peatas ajutiselt Vene-meelse presidendi volitused

Moldova põhiseaduskohus peatas eile valitsuskoalitsiooni erakondade parlamendiliikmete taotlusel ajutiselt Vene-meelse presidendi Igor Dodoni volitused.

Otsust põhjendati sellega, et Dodon lükkas eelmisel nädalal korduvalt tagasi peamister Pavel Filipi esitatud viie ministri ja kahe asepeaministri kandidatuurid, vahendab Interfax.

Põhiseaduskohus otsustas eile, et presidendi volituste ajutine peatamine on vajalik uute ministrite valitsusse nimetamise protsessi deblokeerimiseks. Kohus kinnitas, et presidendil on õigus valitsuse liikme kandidatuuri kinnitamisest loobuda vaid ühel korral. Kui peaminister esitab sama kandidatuuri korduvalt, on riigipea kohustatud selle kinnitama.

Kohus jõudis järeldusele, et president keeldus tahtlikult ministrite kandidatuure kinnitamast, ning kuulutas presidendi ajutiselt võimetuks oma ametikohuseid täitma.

Nii kirjutab uute ministrite ametisse määramise otsustele alla peaminister Filip või parlamendi spiiker Andrian Candu.