Moldova põhiseaduskohus lubas Vene propaganda keelustada Vene-meelsest presidendist mööda minnes

Moldova põhiseaduskohus lubas kinnitada seaduse Vene uudistesaadete edastamise keelamise kohta riigi Vene-meelsest presidendist Igor Dodonist mööda minnes.

Moldova põhiseaduskohus otsustas, et ajutiselt võib riigipea kohuseid täita selle seaduse kinnitamiseks parlamendi spiiker või peaminister, vahendab RIA Novosti.

Kohus teatas, et on olemas asjaolud, mis sellist otsust õigustavad. Asi on selles, et Dodon lükkas kahel korral tagasi seaduse, mis teeb muudatusi televisiooni- ja raadiokoodeksisse.

Dodoni hinnangul kujutab see dokument endast avalikku kallalekippumist Moldova kodanike informatsiooni saamise vabadusele.

Põhiseaduskohtu otsus edasikaebamisele ei kuulu.

Moldova parlament võttis välispropaganda vastase võitluse seaduse teist korda vastu detsembri lõpus. Dodon keeldus aga teist korda seda allkirjastamast ja palus põhiseaduskohtul see üle vaadata.

Moldova põhiseaduse järgi on president vaatamata mittenõustumisele kohtustatud seaduse kinnitama, kui parlament selle kahel korral vastu võtab. Seoses sellega pöördus kohtusse parlamendis enamust omava Demokraatliku Partei parlamendiliige Sergiu Sîrbu, kes teatas, et selles olukorras on vaja presidendi ajutist kohusetäitjat.

Sîrbu viitas seejuures analoogilistele protseduuridele, mida on juba kasutatud. 2017. aasta 20. oktoobril lubas põhiseaduskohus parlamendi spiikril Andrian Candul allkirjastada presidendi asemel korraldus Eugen Sturza kaitseministriks nimetamise kohta. 2. jaanuaril lubas põhiseaduskohus Dodonist mööda minnes ametisse nimetada välisministri ja veel kuus valitsuse liiget.

Moldova välispropaganda vastase võitluse seadus keelab informatsioonilis-analüütilise, sõjalise või poliitilise sisuga tele- ja raadiosaadete edastamise, mida toodetakse riikides, mis ei ole ratifitseerinud Euroopa piiriülese televisiooni konventsiooni. Venemaal ei ole see dokument ratifitseerimisprotsessi läbinud.

Venemaa asevälisminister Grigori Karassin ütles seaduseelnõu kommenteerides, et Moldova võimud korraldavad oma rahva infoblokaadi.