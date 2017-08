Moldova kuulutas Venemaa asepeaministri Rogozini ebasoovitavaks isikuks

Moldova valitsus kuulutas Venemaa asepeaministri Dmitri Rogozini persona non grata’ks. Põhjuseks on Rogozini telekanalile Rossija 24 antud intervjuu, pärast seda, kui Moldovasse ei lastud Vene delegatsiooni lennukit. Rogozin kritiseeris intervjuus teravalt Moldova valitsust. Moldova Vene-meelne president Igor Dodon kritiseeris omakorda valitsuse otsust ja nimetas seda poliitiliseks rumaluseks.

„Kõik see kutsub esile õiglast nördimust ja saab vastava vastuse,“ teatas Moldova otsuse peale Venemaa välisministeerium, vahendab Vesti.ru. „Veelgi enam, me oleme sunnitud juhtima tähelepanu sellele, et sellisel ohtlikul tegevusel võib olla tõsine destabiliseeriv mõju üldisele olukorrale regioonis ja Euroopas tervikuna.“

Venemaa välisministeerium nimetas juhtunut Vene-Moldova suhete teadlikuks rikkumiseks ning riigisisesest vastasseisust tulenenud provokatsiooniks.

Rogozini ebasoovitavaks isikuks tunnistamise põhjuseks sai valitsuse teatel tema intervjuu eelmise nädala lõpus, varsti pärast seda, kui Vene delegatsiooni lennukil ei lubanud oma õhuruumi siseneda Rumeenia võimud, kes põhjendasid seda sellega, et lennuki pardal on sanktsioonide all olev isik ehk Rogozin. Lennuk pidi tagasi pöörduma ja maanduma Minskis.

Rogozin kuulutas, et Rumeenia keeld on seotud Moldova valitsuse poliitikaga, viimane on aga oligarh Vladimir Plahotniuci kontrolli all. Rogozin rääkis, et kui pool aastat tagasi käis Moskvas Moldova delegatsioon, kauples see Venemaalt välja mingid järeleandmised ja Venemaa tuli vastu.

„Aga kui äkki tuli lahendada tõsiseid küsimusi, poeti peitu nagu hiired,“ ütles Rogozin. „Naljakas olukord, mis on iseloomulik ühe maffiagrupi kontrolli all olevale valitsusele, see on oligarh Plahotniuc, juhtiva partei liider. Tema on peamine nukujuht Moldovas ja see on tema kätetöö, kogu see lugu.“

Moldova võimud poevad lääne ees, usub Rogozin, ja Chișinău on tema hinnangul Washingtoni marionett. Venemaa vastulöökide tõttu kannatab aga eelkõige Moldova ise. „Venemaal viibib 700 000 moldovalast,“ tuletas Rogozin meelde. „See on peamine valuutaallikas! Ja nemad riskivad sel viisil. Inimesed, kes võtavad vastu sedalaadi otsuseid Chișinăus, oma rahva peale ei mõtle nad üldse. Aga püüavad meeldida nagu lakeid oma ookeanitagustele peremeestele.“

Moldova Vene-meelne president Dodon teatas, et valitsuse otsus Rogozin persona non grata’ks kuulutada on kiskunud riigi enneolematusse diplomaatilisse ja geopoliitilisse skandaali, vahendab RIA Novosti.

Dodoni sõnul on Venemaa asepeaministri ebasoovitavaks isikuks kuulutamine suure poliitilise rumaluse akt. Ka Dodon viitas ookeani taha. „Ma ei tea, kas võimud teevad seda isiklikul algatusel või pigem juhitakse neid nagu marionette ookeani tagant,“ ütles Dodon.

Kolmapäeval teatas Dodon, et kavatseb endiselt kohtuda Rogoziniga Teheranis, kus mõlemad viibivad Iraani presidendi Hasan Rouhani inauguratsioonil.