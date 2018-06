Mitu inimest USA personalist Hiinas on saadetud saladuslike heliintsidentide tõttu koju uuringutele

Hiina välisminister Wang Yi ütles mais Washingtonis, et Hiina on intsindenti uurinud, kuid ei ole veel leidnud heli allikat. Wang lisas, et ei soovi üksikute juhtumite ülevõimendamist, komplitseerimist või politiseerimist.

USA välisminister Mike Pompeo teatas teisipäeval töögrupi moodustamisest USA diplomaatide ja nende perekonnaliikmete „seletamatute terviseintsidentide” uurimiseks.

23. mail ütles Pompeo, et Guangzhou juhtum on väga sarnane saladuslike heliga seotud tervisehädadega USA personalil Kuubas 2016. ja 2017. aastal.

Mõned ametnikud on nimetanud seda nähtust helirünnakuteks või akustilisteks rünnakuteks, sest tihti kaasnes kõrgetooniline heli.

USA personal Kuubas on kogenud erinevaid sümptomeid, sealhulgas teravat kõrvavalu, peavalu, helinat ühes kõrvas, peapööritust, meeltesegadust, tähelepanu hajumist ning kerge traumaatilise ajuvigastuse või ajupõrutuse märke.

Loe veel

Pea kõigi juhtumite puhul, mida on kokku 24, eelnes sümptomite tekkele mingisugune „akustiline element”, kõrge heli või segadusse ajav tunne, mis sarnanes osaliselt avatud akendega autos sõitmisele.