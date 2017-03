Mitu Euroopa riiki tõkestavad Türgi kampaaniaüritusi

Mitmes Euroopa riigis on ära jäetud Türgi tipp-poliitikute koraldatavad massikogunemised, mille eesmärk on koguda toetust aprillikuisele põhiseadusreferendumile.

Hollandi sadamalinna Rotterdami linnapea Ahmed Aboutaleb ütles, et Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu ei saa linnas julgeolekupõhjustel kampaaniat teha, kuid võib linna niisama külastada, vahendab ERRi uudisteportaal uudistekanalit BBC.

"Tal on diplomaatiline puutumatus ja seega kohtleme teda lugupidamisega, kuid meil on ka teisi vahendeid, millega keelata asjade toimumist avalikes kohtades," rääkis Aboutaleb Reutersile.

Cavusoglu ütles, et sõidab hoolimata avaliku kampaaniaürituse keelamisest laupäeval Rotterdami. Juhul kui Hollandi võimud peaksid tema reisi takistama, lubas ta Türgi poolt vastukäiguna karme majanduslikke ja poliitilisi sanktsioone.

Pühapäeval Šveitsis Zürichis välja kuulutatud kampaaniaürituse toimumine on samuti kahtluse all, kuna kohtumispaiga esindajad ei soovi seda oma pinnal näha. Reedel tühistati Zürichis toimuma pidanud Türgi kõrge ametniku kohtumine rahvaga, samuti on ära jäetud kogunemisi Austria linnades.

Loe veel

Hollandi ja Austria valitsused on kritiseerinud Türgi püüdu viia referendumikampaania Euroopa Liidu riikides elavate türklasteni. Eelmisel pühapäeval avaldas Austria kantsler Christian Kern arvamust, et Türgi poliitikutel tuleks keelata ELis kampaaniat teha.

Mitmes Saksa linnas keelati eelmisel nädalal julgeolekukaalutlustele viidates Türgi ministrite kihutuskoosolekud, see vihastas aga Türgi valitsust, kes süüdistas Berliini referendumikampaania õõnestamises.