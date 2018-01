Mitrovicas tapeti Kosovo serblaste juhtiv poliitik Oliver Ivanović

Kosovo serblaste valitsemise all olevas piirkonnas Mitrovicas lasti oma parteikontrori juures maha tuntud serblasest poliitik Oliver Ivanović.

Kosovo serblaste mõõdukaks liidriks peetud Ivanovići tulistati neli korda rinda ja ta suri haiglas, teatas tema advokaat Nebojša Vlajić, vahendab BBC News.

Serbia valitsuse esindajad kõndisid selle peale välja Euroopa Liidu vahendatud läbirääkimistelt Kosovo albaanlastega Brüsselis.

Põhja-Kosovos asuv Mitrovica on jagunenud: põhjaosa on serblaste ja lõunaosa albaanlaste valitsemise all.

64-aastane Ivanović juhtis Kosovo serblaste erakonda nimega Vabadus, Demokraatia, Õiglus. Ta mängis läbirääkimistel NATO ja Euroopa Liiduga juhtivat rolli.

Samas seisis ta silmitsi uue kohtuprotsessiga väidetavate sõjakuritegude pärast etniliste albaanlaste vastu 1999. aastal.

2016. aasta jaanuaris mõistsid Euroopa Liidu kohtunikud Kosovos Ivanovići üheksaks aastaks vangi, kuid apellatsioonikohus tühistas selle otsuse aasta hiljem.

Ivanović eitas kõiki süüdistusi.

„See on kriminaalne ja terroristlik akt, mille eest tuleb karistada ja karistatakse,” ütles Serbia delegaat läbirääkimistel Marko Ðurić.