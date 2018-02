Mitmeid avalikke kohtumisi ära jätnud Putin on Kremli teatel külma saanud

Venemaa president Vladimir Putin tühistas oma osalemise kõigil lähiajal plaanis olnud avalikel üritustel, teatasid kolm Kremlile lähedal seisvat allikat telekanalile Dožd. Põhjuste kohta on erinevaid versioone alates haigusest kuni olukorra teravnemiseni Süürias.

Täna oleks Putin pidanud Kremlis juhtima nõupidamist tsiviilmikroelektroonika teemal. Ürituse korraldamisele lähedane allikas ütles, et seda ei toimu. Homme oli Putnil plaanis osa võtta foorumist Nastavnik, mille viib läbi strateegiliste algatuste agentuur. Allikate sõnul saabus täna hommikul informatsioon ürituse ärajäämise kohta, teatas Dožd.

Hiljem teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et Putin ei sõida foorumile, kuid kohtub sellest osavõtjatega.

Varem jättis Putin ära sõidu Sotšisse, mis oleks pidanud toimuma eile, kuid pühapäeva õhtul tuli Kremli ajakirjanikele, kes pidid sõitma koos Putiniga, teade sõidu ärajäämise kohta. Peskov ütles, et see on seotud pühapäevase lennukatastroofiga Moskva oblastis.

Eile kohtus Putin Moskvas palestiinlaste presidendi Mahmoud Abbasi ja konkursi „Venemaa liidrid” finalistidega. Kohtumise alguses vabandas Putin, et tal on hääl ära. „On külma saanud, aga jätkab töötamist,” kommenteeris Peskov.

Üks Kremlile lähedane allikas, kes osales ühe kohtumise korraldamisel, ütles, et mingeid ametlikke selgitusi Putini tulemata jäämisele pole antud. Mitteametlikult olevat räägitud, et see võib olla seotud mingite sündmustega Süürias. Meedia on teatanud Vene palgasõdurite massilisest hukkumisest Süürias.