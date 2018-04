Mis toimub Facebooki peakontoris? Sotsiaalmeediahiiu töötajad teevad ülepäeviti hädaabikõnesid

Näiteks pihustas üks tegelane gaasi näkku turvamehele ja põgenes. Teine tegelane ronis üle peakontorit ümbritseva aia ja keeldus lahkumast, väites, et võitis Facebooki loteriil. Kolmas tegelane nõudis tungivalt, et ta saaks rääkida Mark Zuckerbergiga ja püüdis jõuga siseneda. Firma territooriumil on tulnud peatada auto, mille puhul kardeti, et selle juht võib teadlikult inimestele otsa sõita. Kohale tulnud fännid on jälitanud ja ahistanud töötajaid jne. On isikuid, kes „pole rahul „Facebooki teenuse kvaliteediga” või ei pääse oma kontole, ning lähevad oma rahulolematust peakontorisse välja elama. Osa isikuid on sedavõrd suured fännid, et passivad aia taga pea iga päev. Keegi ei tea, kui ohtlikud sellised tegelased võivad olla.

Pärast seda, kui üks naine hakkas YouTube kontori juures tulistama ja vigastas kolme töötajat, on tehnoloogiafirmad hakanud kaaluma, kas peaks seniseid turvalisusnõudeid veelgi tugevdama. Kuigi 14 000 töötajaga Facebooki peakontori territoorium on kinnine ja sinna pääseb vaid kiipkaardiga, satuvad töötajad ohtu niipea, kui aiaga piiratud alalt väljuvad, et näiteks oma autoni jõuda.

Facebooki esindaja märkis, et töötajate turvalisus on firma jaoks väga oluline ja firma tegeleb sellega, et töötajaid kaitsta.