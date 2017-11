Mis portaal on arvatavast FSB agendist kirjutav 47news.ru?

Vene portaali 47news.ru kaudu jõudis laupäeval avalikkuseni väidetav informatsioon arvatava FSB agent Aleksei Vassiljevi kohta, kes peeti eelmisel nädalavahetusel Eesti piiril kinni. Mis portaal 47news.ru aga on?

Oma koduleheküljel tutvustab 47news.ru end kui uudisteportaali, mis kirjutab 47. regiooni ehk Leningradi oblasti elust ja uudistest.

„47news.ru on sõltumatu veebipublikatsioon, mille eesmärk on kajastada Leningradi oblasti poliitilist ja avalikku elu, sh toimuvat majandus- ja arendustegevust. 47news.ru loojad eeldavad, et sellest saab populaarne ja konstruktiivne platvorm vabadeks diskussioonideks 47. oblastis toimuvate sündmuste üle,“ seisab seal.

2009. aastast saadik tegutsev uudisteportaal sai omakorda Venemaa massikommunikatsiooni järelevalvega tegeleva riigiametkonna Roskomnadzori ametliku tegutsemisloa 2010. aastal.

47news.ru peatoimetaja on Jevgeni Vladimirovitš Vjšenkov, selle toimetus asub Peterburis ja selle ajakirjanikel on hea diplomaatiliste allikate võrgustik. Tuntud uudisteportaal tegeleb aga üldiselt kohalike teemadega ega oma otsest poliitilist agendat.

Aastate jooksul on 47news.ru mitmel korral kajastanud ka sündmusi, millel on seos Eestiga. 2014. aastal kirjutas portaal Narva jõel ebaseaduslikult piiri ületanud ja Eesti piiripolitseinikele vastu hakanud kahestVenemaa kodanikust, avalikustades nende KGB mineviku. Tänavu suvel kirjutas 47news.ru, et Venemaa piirivalve pidas piiriületusel kinni Eesti kodaniku, kes oli maksupettuse tõttu pikemat aega tagaotsitav.