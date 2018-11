Mis on ÜRO globaalne ränderaamistik ning kes ja miks seda allkirjastada ei kavatse?

ÜRO teatel võtab kokkulepe tervikuna arvesse „riikide ja kogukondade õigustatud mured” ja selle, et rände tagajärjed erinevatele riikidele ja regioonidele võivad erineda vastavalt nende demograafilisele, majanduslikule, ühiskondlikule ja keskkonnaalasele olukorrale.

Need kinnitused ja see, et raamistik ei ole õiguslikult siduv, ei ole olnud piisavad, et veenda mitmeid ÜRO liikmesriike, kes on teatanud, et ei allkirjasta seda.

Nende riikide valitsused on esitanud mitmeid vastuväiteid, öeldes muu hulgas, et raamistik ajab omavahel segamini varjupaigataotlejate ja majandusmigrantide õigused.

Oma puudumisest kokkuleppe allkirjastamiselt on teatanud Austria, Austraalia, Horvaatia, Ungari ja Poola. Austria liidukantsler Sebastian Kurz on öelnud, et raamistik vähendab Austria suveräänsust ja ajab omavahel segamini seadusliku ja ebaseadusliku sisserände ning tööpõhise ja humanitaarsisserände. President Donald Trumpi soovil ei võtnud USA osa isegi raamistiku läbirääkimisprotsessist. Allkirja andmisest loobumist kaalub ka Tšehhi.