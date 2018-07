Mis haigus on Junckerit kimbutav ishias ja millised sümptomid sellega kaasnevad? Perearst selgitab

Põder möönis, et ishiase puhul on tegemist väga ettearvamatu haigusega, mille kulgu on pea võimatu ennustada. "Seljavalu ja sellega sageli koos esinev istmikunärvi põletik ehk ishias võib olla väheste sümptomitega, kergesti alluda valuravile ja taanduda võimlemisega," selgitas Põder. "Kuid selle haigusega võib esineda väga tugevaid valusööste, mis võivad vahel jaladki nõrgaks võtta ja põhjustada tundetust jalgades."

Põder märkis, et tugevamad ravimid, mida ishiase puhul võetakse, võivad põhjustada ka uimasust ja tasakaaluhäireid. "Seetõttu on osade valuraviks kasutatavate medikamentidega näiteks autojuhtimine keelatud," lisas ta.