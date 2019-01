Millest kõneleb Kim Jong-uni ja Xi Jinpingi neljas kohtumine?

Sanktsioonide leevendamise vajadusest kõneleb ka Lõuna-Korea, kes on põhjanaabriga Kaesongis avatud ühisbüroos pidanud eelmisel poolaastal igapäevaselt keskmiselt 2,5 kohtumist kogu teemadespektri ulatuses. Sõlmitud on lugematul määral eelkokkuleppeid, mille ellurakendumine on vajalike leevenduste ootel. Lõuna-Korea president Moon Jae-in üritab kasvava regulaarsusega kaubelda partneritelt erandeid näiteks raudteealasele koostööle, metsandusele, aga ka ravimitööstuste avamisele ning töös on erimajandustsoonide töö taasaavamine või laiendamine. Jutuks on olnud turismialane koostöö ning perekondade taaskohtumiste regulaarsus. Samalaadses mahus areneb ka koostööprojektide sõlmimine Hiina ja Põhja-Korea vahel. Näiteks ollakse koheselt valmis looma erimajandustsooni ja sadamat Yalu jõele Dandongi ja Sinuiju vahele, veidi asulatest ülesvoolu minnes. Ootel on mitmed infrastruktuuriprojektid, avatud on uusi sildu ja tollitaristuid. Kõrva on jäänud muidu ümbernurgajuttu edukalt veeretava Moon Jae-ini 10. jaanuaril peetud pikk pressikonverents ja seal välja prahvatatud soovunelm konkreetse edasise tegevuskava vajadusest Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea vahel. Lõuna-Koread räsib kasvav tööpuudus ning majanduskasvu aeglustumine ning Mooni kodune toetus ja tegevusvabadus Põhja-Korea suunal võib sumbuda kiiresti. Just Põhja-Koreas näeb Moon selget võimalust hüppeliseks majanduskasvuks kogu Korea poolsaarel.

Mida oodata alanud aastast?

2019.aastal on Korea poolsaare arengutes oodata lennukat minekut. Toimuma saab tõenäoliselt eelkõige majandusküsimustele keskenduv Koreade tippkohtumine Soulis, kuhu Kimide dünastia seni oma jalga tõstnud ei ole. Toimub Trump ja Kimi kohtumine. Õhus on Kimi ja Putini kohtumine, sest Venemaa on edukalt kasutanud ära Hiina taandumise suhetes mõlema Koreaga, kuid käesoleva aasta teises pooles on Venemaa sunnitud oma territooriumilt välja saatma kogu põhjakorealastest soodsa, kui oskustega tööjõu. See on aga mõne Kaug-ida regiooni jaoks Venemaale eluliselt üliraske samm ning nõuab vägagi kastist välja mõeldud poollegaalseid lahendusi. Suhted Tokyoga on endiselt ülemääraselt laetud ning tippkohtumise ettekujutamine Jaapani ja Põhja-Korea vahel nõuab hetkel liigset fantaasiat. Õhus on Korea sõja lõpetamise katsed, kuid ka siin võib kaalukeeleks osutuda Hiina, kelle suuvoodrina võib Kim Jong-uni suust kuulda nõudeid Ameerika väekontigendi kadumisest Koreast. Lennukaid ähvardusi Washingtoni suunas on Pyongyangi ruuporist tulnud taas endise innukusega.