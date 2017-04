Mikser Lõuna-Ossetias okastraadi taha jäänud talumehest: kohtumine oli elav näide, kui traagiline seal olukord on

Gruusias visiidl viibiv välisminister Sven Mikser külastas esmaspäeval Khurvaletis mitteametlikku kontrolljoont Lõuna-Osseetia ja ülejäänud Gruusia vahel.

„Nägime, kuidas piirirajatisi ja okastraatliine on ehitatud kõrgemaks ja tihedamaks,“ kommenteeris Mikser külastust kontrolljoonele. „Meile räägiti, kuidas praktilist liikumist üle selle joone on muudetud järjest raskemaks. Oli juttu näiteks sellest, kuidas Abhaasia puhul on otsitud põhjustel suletud piiripunkte, et takistada näiteks lastel kooli pääsemist.“

Läbi okastraadi vestles Mikser ka ühe kohaliku elanikuga, kelle elukoht jääb Lõuna-Osseetia poolele. „Tegu oli perekonnaga, kes on ainsana sellest konkreetsest külast jäänud elama veel teisele poole kontrolljoont,“ rääkis Mikser. „Ta kirjeldas oma keerulist olukorda: tema põllumaa on suures osas jäänud teisele poole okastraataeda, mille taga ta on sunnitud elama. Loomulikult on ta väga mures, mis temast ja ta valdustest saab. Tegemist on juba üsna eaka härrasmehega, kes on elav illustratsioon sellest, kui traagiline see olukord on.“

.@SvenMikser visited Khurvaleti near the administrative boundary line, met Georgian man forced to live in occupied #SouthOssetia pic.twitter.com/HS0WsWn1ce — Estonian MFA (@MFAestonia) April 24, 2017

Eesti välisminister märkis, et viimasel ajal on Venemaa tegevus okupeeritud Gruusia territooriumide hiilival annekteerimisel muutunud järjest aktiivsemaks. „See avaldub väga erinevates vormides: Venemaa on viinud Lõuna-Osseetias ja Abhaasias läbi niinimetatud valimisi, millel puudub igasugune õiguslik alus ja legitiimsus, sõlminud lepinguid, avanud saatkondi…“ loetles Mikser. „See on kindlasti tegevus, millele rahvusvaheline üldsus peab väga resoluutselt vastu seisma, jäädes kindlaks mittetunnustamispoliitikale.“

Visiidil käigus on Mikseri päevakavas kohtumised Gruusia presidendi Giorgi Margvelašvili, peaministri Giorgi Kvirikašvili, välisministri Mihheil Džanelidze ja parlamendi esimehe Irakli Kobahhidzega. Kohtumistel arutatakse riigi lõimumist Euroopa Liidu ja NATOga, eelseisva Eesti ELi Nõukogu eesistumisega seonduvat ning arenguid Gruusia naabruskonnas ja Euroopas laiemalt. Samuti arutatakse kohtumistel idapartnerlust, Eesti ja Gruusia suhteid, koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides ning olukorda okupeeritud aladel.