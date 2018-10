Mikser: Euroliidu ja NSVL-i võrdlemine oli Briti välisministrist kohatu, Eesti usub endiselt Brexiti kokkuleppesse

Hunt ütles Birminghamis parteikonverentsi delegaatidele, et hääletas EL-ijäämise poolt, aga toetab nüüd lahkumist Euroopa Liidu ülbuse tõttu Brexiti-läbirääkimistel. Hunt ütles, et Euroopa Liit näib tahtvat liiget lahkumise eest karistada, ja võrdles seda Nõukogude Liidu taktikaga. „Õppetund ajaloost on selge: kui muuta EL-i klubi vanglaks, tahe välja saada ei vähene, see kasvab – ja me ei ole ainus vang, kes tahab põgeneda,” ütles Hunt.

Eesti suursaadik Londonis Tiina Intelmann tegi eile avalduse, milles nimetas võrdlust solvavaks. Mikser ütles täna, et nõustub suursaadiku öelduga. "Kuidas iganes suhtuda Euroopa Liitu – ja Ühendkuningriigis on see hetkel kindlasti tundlik teema – on ELi võrdlemine Nõukogude Liiduga kohatu," lisas Mikser. "Küllap tajuvad Nõukogude okupatsiooni seestpoolt näinud ja selle all elanud inimesed sellise võrdluse sobimatust lääne-eurooplastest teravamalt."