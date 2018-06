Miks polnud Eestit eile Brüsselis rändekriisiks kogunenud 16 EL-i riigi hulgas?

Kaks päeva enne kohtumist kinnitas Euroopa Komisjoni pressiesindaja Alexander Winterstein, et veel kaheksa riiki on teada andnud, et ka nemad sooviks kõnelustel osaleda. Need olid Horvaatia, Belgia, Holland, Luksemburg, Taani, Rootsi, Soome ja Sloveenia.

„Kutse kehtib jätkuvalt. Kedagi pole eemale jäetud, kõik on kutsutud ja keegi ei ole kohustatud kohale tulema,“ sõnas Winterstein möödunud reedel.

Siiski kirjutas portaal Politico, et EL-i kvoodipagulaste vastuvõtmise vastu olnud Ungarit, Poolat, Tšehhit ja Slovakkiat polnud üritusele kutsutudki, hoolimata sellest, et Ungari peaminister Viktor Orbán oli möödunud nädala keskel kuulutanud, et Visegrádi riigid kavatsevad üritust boikoteerida.

„Euroopa Komisjoni asi pole peaministrite kohtumisi korraldada. Pole selge, kuidas see EL-i sisemiste tavade ja õigusliku korraga kokku sobib,“ sõnas Orbán.