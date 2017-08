Miks jättis ÜRO üle Jaapani raketi tulistanud Põhja-Korea karistuseta?

ÜRO Julgeolekunõukogu kogunes teisipäeval erakorraliselt, et mõista hukka Põhja-Korea „ennekuulmatu“ otsus tulistada ballistiline rakett üle Jaapani ja nõuda stalinistlikult riigilt raketi- ja relvaprogrammi peatamist.

Julgeolekunõukogu tegi avalduse, nõudes, et Põhja-Korea asuks viivitamatult astuma konkreetseid samme, et vähendada üha kasvavaid pingeid. Ühtlasi kutsus organ kõiki riike üles järgima ÜRO otsust ja rakendama sanktsioone stalinistliku režiimi vastu. Võimalusest sanktsioone karmistada öeldi aga ära, vahendab uudisteagentuur AP.

Ametnike sõnul on vetoõigusega Venemaa ja Hiina nõus sanktsioonide karmistamist kaaluma ainult tuuma- või kaugmaaraketi katsetuse puhul. Venelased ja hiinlased andsid eile Julgeolekunõukogu ees mõista, et kuigi nad mõistavad provokatiivse raketikatsetuse hukka, ei toeta nad uute sanktsioonide kehtestamist Põhja-Korea vastu, ja kutsusid hoopis ameeriklasi üles mitte toimetama Lõuna-Koreasse oma raketitõrjesüsteemi THAAD.

Põhja-Korea andis ööl vastu tänast teada, et tulistas raketi üle Jaapani vastusena USA ja Lõuna-Korea militaarõppustele vaenujalal oleval poolsaarel. Kim Jong-un lubas, et see oli kõigest „esimene samm“.

Loe veel

Põhja-Korea juhi käsul esmakordselt pealinna Pyongyangi lähistelt välja tulistatud rakett ületas eile varahommikul Jaapani põhjaosas asuva Hokkaido saare ja laskus viimaks pärast 2700 kilomeetri pikkust lendu, mis viis seadeldise maksimaalselt 550 kilomeetri kõrgusele, saareriigist eemale merre.

Jaapani peaminister Shinzo Abe ütles eile, et Põhja-Korea „kujutab Jaapanile enneolematut, tõsist ja sünget ohtu“.