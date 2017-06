Miks hoiatusi eirati? Mi5 oli teadlik Londoni ründajate kavatsustest

Suurbritannia julgeolekuteenistus Mi5 ignoreeris hoiatusi Itaalia politseilt, et noorim Londoni terrorirünnaku korraldaja tahtis olla terrorist. Ühtlasi jäeti tähelepanuta ka tõsiasi, et mehe telefon kubises Islamiriigi materjalidest.

22-aastane Youssef Zaghba, üks kolmest mehest, kes ööl vastu pühapäeva London Bridge'il rahva sekka sõitis ja lähedalasuval turul inimesi pussitas, sisenes probleemideta Ühendkuningriiki, hoolimata sellest, et ta oli eelmisel aastal teel Süüriasse, et võidelda Islamiriigi ja selle ideoloogia eest.

Julgeolekuteenistus on iga päevaga, mil ilmneb uut informatsiooni rünnakute kohta, üha suurema avalikkuse ja poliitikute kriitikatule all suutmatuse tõttu hoida ära kaubiku- ja noarünnak, mille tagajärjel jättis elu seitse ja sai viga pea 50 inimest.

Ajaleht The Times kirjutab, et saareriigi luurekogukonnani jõudis Zaghba kohta olulist teavet, mistõttu ta kuulus ka terrorikahtluse tõttu jälgitavate isikute nimekirja.

Foto: Politsei

Maroko päritolu Itaalia kodanik elas sarnaselt teiste ründajatega Ida-Londonis. Ta kolis sinna 2015. aastal. Ühendkuningriigi siseministeerium keeldus kinnitamast, kas Zaghba lendas lennukiga saareriiki tagasi vahetult pärast seda, kui ta Itaalia ametnike poolt 2016. aasta kevadel kinni peeti kahtlusega, et ta tahab Türgi kaudu Süüriasse Islamiriigi eest võitlema minna.

Itaalia riigiametnik Giuseppe Amato andis võimudele teada, et Zaghba tahtis olla terrorist. Ühe allika sõnul leiti tema telefonist hulgaliselt Islamiriigi propagandat. Euroopa ametnike sõnul kanti ta terrorikahtluse tõttu jälgitavate isikute nimekirja. Zaghba ei kuulnud aga sellegipoolest kunagi politsei ega Mi5 huviorbiiti.

Julgeolekuallikas ütles ajalehele, et Euroopa andmebaase ei kasutata Ühendkuningriigi, aga ka mõnede teiste riikide võimude poolt määral, mil see oleks võimalik. Ühistesse luureandmetesse suhtutakse kohati skeptiliselt, tõdes allikas.

Alles päev varem tuli välja, et teine ründaja, 27-aastane Khuram Butt oli võimudele hästi teada. Ta oli nii politsei kui julgeolekuteenistuse uurimise all. Mees astus üles dokumentaalfilmis The Jihadis Next Door (džihadistid meie kõrval – eesti k.) ja töötas oma sõbra ekstremist Anjem Choudary heaks, kes aitas teadaolevalt välja koolitada 2005. aasta 7. juuli terrorirünnakute (7/7) ninameest.

Mees üritas teadete kohaselt keelitada ka suvalisi lapsi Islamiriigiga ühinema. Võime teavitati sellest.

Valitsusjuht Theresa May väljendas ajalehe The Times teatel eile suurt viha luurekogukonna suutmatusega hoiatustest hoolimata tegutseda ja nõudis viivitamatult Mi5 töömeetodite põhjalikku ülevaatamist.