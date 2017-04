Mikko: põhiseadusreferendumi tasavägine seis tõi inimesed valima

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko, kes jälgis täna vaatlejana Türgi põhiseadusreferendumit pealinnas Ankaras, ütles Delfile, et ei täheldanud valimisreeglite rikkumisi.

Mikko sõnul näitasid eelnevad küsitlused, et võitlus kahe leeri vahel tõotab tulla väga tasavägine, mistõttu tulid inimesed ka hääletama. „Valimisaktiivsus oli kindlasti väga kõrge,“ rääkis ta.

Valimisjaoskonnas, kus Mikko õhtupoolikul viibis, oli ülelugemisel kuulda enam „ei“ hääli, kuid see ei pruugi näidata pilti üle riigi. „Ametlikke tulemusi on oodata kella 21 paiku,“ märkis ta, lisades, et vaatlejana ei saa ta tulemuste kohta eelnevalt midagi öelda ega ennustada.

Mikko külastas päeva jooksul 14 pealinna valimisjaoskonda.

Kui muudatused rahvahääletusel heaks kiidetakse, saab president Recep Tayyip Erdoğanist valitsusjuht, kellel on võim nii seadusandjate, kohtu kui ka meedia üle.