Mikk Marran hoiatab The Timesis Venemaale sõitvaid Briti vutifänne: lõbutsege, aga olge teadlikud

Eesti Välisluureameti peadirektor Mikk Marran hoiatab täna Briti ajalehes The Times jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirile Venemaale sõitvaid fänne Vene spioonide eest, kes võivad nad sihikule võtta oma informatsiooni- ja šantaažioperatsioonides.

Marran hoiatab fänne, jalgpallureid ja kõiki teisi Venemaad külastavaid välismaalasi, et nad kannaksid oma telefone, sülearvuteid ja muid elektroonikaseadmeid kogu aeg kaasas või siis ei võtaks neid üldse kaasa.

Veel ütles Marran The Timesile, et baarides või muudes avalikes kohtades vestlusi alustavad võõrad võivad olla salaagendid, kes püüavad luua kasulikku sõprust. „Inimesed annavad palju informatsiooni, kui nad Venemaale reisivad: nimed, aadressid, sotsiaalkindlustusnumbrid. Need andmed sisestatakse Vene eriteenistuste süsteemidesse,” ütles Marran intervjuus The Timesile.

„See ei tähenda, et iga fänn on sihtmärk, kuid Venemaad külastab kõrgetasemelisi ametiisikuid, kes võivad olla potentsiaalsed sihtmärgid,” ütles Marran. Erilist huvi pakuvad Vene agentuuridele lääne ärimehed ja -naised, valitsuse töötajad, sõjaväelased, rahandustegelased ja ajakirjanikud - igaüks, kellel on potentsiaalselt ligipääs privilegeeritud informatsioonile oma riigi kohta.

„Nad vaatavad, kes tulevad, kus nad peatuvad, mida nad teevad, millised on võimalused, nõrkused. Me püüame tõsta teadlikkust, et see on risk. See ei tähenda, et Venemaale ei peaks minema. Venemaa on suurepärane maa. Aga lihtsalt selleks, et muuta inimesi teadlikumaks selle kohta, mis võib juhtuda nende ümber, kui nad Moskvas või kuskil mujal rõõmsalt õlut joovad,” lausus Marran.

Marran ilmutas The Timesile vähem muret võimaluse üle, et Vene eriüksuslased imbuvad jalgpallihuligaanide hulka, nagu juhtus Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 2016. aastal.

„Maailmameistrivõistlused on Putini jaoks suur PR-projekt,” ütles Marran. „See tähendab ilmselt, et me ei näe suuri kaklusi huligaanide vahel Venemaa tänavatel.”

„Minge Venemaale. Lõbutsege, aga olge teadlikud,” soovitas Marran brittidele.