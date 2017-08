Mike Pence'i alluvatel tuli pärast võõraste naiste hotellituppa toomist töölt lahkuda

Ameerika Ühendriikide asepresident Mike Pence'i meeskonda kuuluvatel sõjaväeametnikel tuli ametist lahkuda pärast tundmatute naiste kutsumist oma hotellituppa.

Ametnike tegevus väljasõidul Lõuna-Ameerikasse avastati hotelli turvakaamerate lindistustelt, vahendab uudistekanal NBC.

Allikate sõnul leidis intsident aset selle kuu algul Panamas, enne kui Pence väisas Colombiat. Mehed üritasid naistega kohtumist varjata ega registreerinud ametlikult nende kohalviibimist.

Ametnikud tõid naised turvatsooni, mis seadis potentsiaalselt ohtu kogu meeskonna julgeoleku. Vahejuhtumi avalikuks tuleku järel kamandati nad tagasi kodumaale, kus neile anti teada, et neil tuleb juhtunuga seoses oma ametikohustustest taanduda.

„Me oleme intsidendist teadlikud ja see on parasjagu uurimise all,“ ütles õhuväe pressiesindaja kolonel Patrick S. Ryder. „Juhtunuga seoses kõne all olevad isikud on naasnud armeesse ja õhuväkke.“

2012. aastal puhkes skandaal, kui Colombiast saadeti koju 13 USA salateenistuse agenti, kes olid seal ette valmistamas president Barack Obama viibimist tippkohtumisel. Uurimise käigus tehti kindlaks, et kuus agenti olid toonud prostituute oma hotellituppa.