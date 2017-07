Mike Pence eiras NASA "ära katsu" sõnumit ja puutus ehitusjärgus olevat kosmosesõidukit sildi kõrvalt

Pence külastas Floridas asuvat Kennedy kosmosekeskust neljapäeval. Seal jäi ta kaamera ette sellega, et toetas oma vasakut kätt ehitusjärgus kosmosesõiduki Orion tükile, mille peal oli punaste tähtedega suurelt silt, mis keelast "olulise kosmosesõiduki riistvara" katsumist, vahendas The Guardian.

Pence vabandas reedel Twitteris NASA ees ja ütles, et katsus riistvara, sest Florida senaator Marco Rubio „esitas talle väljakutse“.

NASA kinnitas asepresidendile, et riistvara vajaski puhastamist ja sellest ei juhtunud midagi halba, et Pence oma kätt sellel toetas.

It was OK to touch the surface. Those are just day-to-day reminder signs. We were going to clean it anyway. It was an honor to host you! https://t.co/gu8zxknsJv— NASA (@NASA) July 7, 2017