Mihheil Saakašvililt võeti Ukraina kodakondsus

Ukraina president Petro Porošenko allkirjastas määruse, mille järgi võeti endiselt Gruusia presidendilt Mihheil Saakašvililt Ukraina kodakondsus. Kodakonduse äravõtmise põhjuseks oli valeandmete esitamine, kui ta Ukriana kodakondsust taotles, kirjutab uudisteportaal Unian.

Infot kinnitas TSN ehk Ukraina migratsiooniamet. Saakašvili kaotab Ukraina passi kodakondsusseaduse paragrahvi 2 lõigu 19 järgi, mis keelab esitada kodakondsust taotledes valeandmeid. Nimelt vastas Saakašvili eitavalt küsimusele, kas ta on kriminaaluurimise all Ukrainas või mõnes teises riigis, kuid on teada, et ta oli Gruusias uurimise all.

Migratsiooniamet uuris välja, et Saakašvili taotluse rahuldas Andrei Lozovoy GPU-st 2015. aasta maikuus ning juba samal õhtul sai temast Odessa oblasti kuberner. Sellel ametikohal töötas Saakašvili poolteist aastat. Samal ajal plaanis ta luua oma poliitilise jõu, et kandidaaeida Ukraina parlamenti.

Ukraina kodanik oli ta alates 2015. aasta maikuust.

Delfi kirjutas 2015. aastal, et Gruusia president Giorgi Margvelašvili kirjutas alla korraldusele kodakondsuse äravõtmiseks endiselt presidendilt Mihheil Saakašvililt, kes oli sel hetkel Ukraina Odessa oblasti kuberner, teatas Gruusia presidendi pressiteenistus. Sellesisulise soovituse andis varem Gruusia justiitsministeerium, vahendas TASS.

Justiitsministeerium alustas Saakašvililt kodakondsuse äravõtmise protseduuri, sest sai ametliku teate endisele presidendile Ukraina kodakondsuse andmise kohta. Gruusia seadusandlus keelab aga topeltkodakondsuse. Teade selle kohta saadeti Saakašvilile 3. novembril. Otsuse vastuvõtmiseks anti talle aega kuu.

Saakašvili teatas vastuseks, et Tbilisi tegutseb Venemaa käsul, eesmärgiga takistada tal järgmistest valimistest osavõttu. Saakašvili oli Gruusia president aastatel 2004-2013.