Migranti näkku löönud politseinik mõisteti pooleks aastaks trellide taha

Prantsuse politseinik, kes lõi Calais põgenikku näkku, mõisteti kuueks kuuks vangi.

Vahejuhtum leidis aset mullu suvel kinnipidamiskeskuses Calais' lähedal. Kohus ei nõustunud süüdistatud politseiniku kaitsjatega, et tegemist oli mittetahtliku teoga erutunud inimese vastu, vahendab uudistekanal The Local.

40-aastane piiripolitseinik lõi põgenikku vahetult enne seda, kui ta pidi ilmuma kohtuniku ette. Vägivallaakti nägi pealt kohtuametnik, kes tunnistas hilisemal istungil politseiniku vastu.

Ametivõime on kritiseeritud põgenike väärkohtlemise pärast. Ametliku oktoobris avaldatud raporti kohaselt on „usutav“, et korrakaitsjad on kuritarvitanud oma võimu ja väärkohtlenud migrante ja põgenikke. Tuntud inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch mõistis omakorda politsei hukka rutiinse pisargaasi kasutamise pärast migrantide ja nende omandi vastu.