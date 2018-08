Mida president Putin arvab Venemaal pensioniea tõstmisest? Täna saame teada

Venemaal kogunesid tuhanded inimesed kuu eest meelt avaldama pensioniea kavandatava tõusu vastu.

Putin on teemat kommenteerinud, et pensioniseadust on vaja kuidagi muuta. Täna keskpäeval toimuvas telepöördumises selgub tema täpsem seisukoht.

Venemaa valitsus avalikustas tänavu 14. juunil, jalgpalli MM-i avapäeval, plaani tõsta pensioniiga naistel 63. ja meestel 65. eluaastani.

Praegu on need vastavalt 55. ja 60., muudatus käivituks vastavalt aastatel 2034 ja 2028).

Pensionile pääsemise iga on püsinud riigis muutumatu ligi 90 aastat ning rahvas on pensioniea tõstmise vastu.