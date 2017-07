Microsofti kirjatüüp paljastas korruptsiooni Pakistanis

Microsoft Office'i kirjatüüp Calibri on kõige olulisemaks tõendiks Pakistani peaministri korruptsioonijuhtumise uurimisel vahendab The Verge.

Uurijad täheldasid, et peaministri tütre Maryam Nawaz Sharifi poolt isa süütust tõestava tõendina esitatud 2006. aastast pärinevad dokumendid on kirjutatud Calibriga, kuid see kirjatüüp polnud toona veel avalikkusele kättesaadav, mis annab alust kahtlustada, et tegu on võltsingutega.

Asja uurivad eksperdid põhjendasid: „Calibri tuli turule 31. jaanuaril 2007, peaministri süütust tõestavad kirjad on kuupäevastatud varasemalt.“

Asi pole siiski nii lihtne kui paistab. Nimelt tuli LucasFonts, Calibri loonud ettevõte kirjatüübiga välja juba aastal 2004, esimesed katsetüübid avalikustati aastal 2006. LucasFontsi esindaja hinnangul on sellegipoolest kaheldav, et mõni kasutaja võiks katsetamisjärgus olevat kirjatüüpi rakendada ametlikes dokumentides.

Pakistani peaministri Nawaz Sharifi korruptsioonikahtlus ulatub 2016. aasta Panama paberite lekkesse, kui selgus, et Sharif on jätnud tulusid deklareerimata. Riigi ülemkohus alustas uurimist, mis tipnes sel nädalal avaldatud raportiga.

Uurijate hinnangul oli perel rohkem varasid kui nad deklareerisid ning esitati valeandmeid, et neid peita. Pakistani avalikkus nõuab peaministri tagasiastumist, kuid Sharif plaanib asja edasi kaevata.