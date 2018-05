Mi5 juht: Islamiriik ohustab endiselt Euroopat

Mi5 juht rõhutas, et hoolimata kuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust on tõhus julgeolekukoostöö Suurbritannia ja Euroopa Liidu riikide vahel eluliselt oluline ega saa katkeda või väheneda. „Tänases ebakindlas maailmas vajame jagatud tugevust rohkem kui eal varem,“ ütles ta, märkides, et võrreldes viie aasta taguse ajaga on koostöö arenemine tohutu.

