MeToo liikumist juhtinud Asia Argento, filmimogul Weinsteini esimesi süüdistajaid, on nüüd ise ahistamisskandaali keskmes

Ajaliselt üks esimesi Weinsteini süüdistajaid ja #MeToo üks juhtkujusid oli 42-aastane Itaalia filminäitlejanna Asia Argento - legendaarse filmitegija Dario Argento tütar.

Nüüd on naine ise ahistamisskandaali keskmes: noor näitleja ja muusik Jimmy Bennett süüdistab teda ahistamises 2013. aastal.

Loo muudab keerulisemaks asjaolu, et Bennett oli sel hetkel 17- ja Argento 37aastane. USA-s California osariigis, kus lugu aset leidis, ei tohi vähem kui 18aastasele isikule seksuaalselt läheneda.

Ahistamisloo tõi avalikkuse ette ajaleht The New York Times, kelle valduses olla krüpteeritud e-kirjad ja 9. mail 2013 tehtud pilt Argentost ja Bennettist voodis lebamas.

Bennett küsinud Argentolt vaikimise eest möödunud aasta lõpus 3,5 miljonit USA dollarit, aga sai lõpuks 380 000, millest esimene makse laekus tänavu aprillis.

Kokkulepe nägi ette veel seda, et noormees ajalehe valdusse liikunud foto naisele üle annab.

Bennett kehastas Argento tegelannna poega filmis "The Heart Is Deceitful Above All Things" (2004).

Weinstein on muide miljonidollarilise kautsjoni vastu vabadusse pääsenud, aga teda süüdistatakse kuues seksuaalkuriteos. Endine filmimogul pole end kohtus süüdi tunnistanud.