Merkeli lennuk tegi hädamaandumise, üles ütles kogu sidesüsteem

Der Spiegel teatas, et lennuki meeskond sai lennujuhtidega ühendust vaid satelliittelefoni abil, et maandumist Köln/Bonni lennuväljale ette valmistada. Meeskond edastas ka hädaolukorra koodi 7600 (Seven six – hear nix), millega antakse märku raadioside kadumisest. Olukord olevat olnud Der Spiegeli teatel nii ohtlik, et informeeriti kaitseminister Ursula von der Leyenit.

Ajaleht Rheinische Post teatas julgeolekuringkondadele viidates, et võimud kontrollivad isegi intsidendi võimalikku kriminaalset tausta. Väidetavalt ei ole kommunikatsioonisüsteemi sellises ulatuses ülesütlemine võimalik.

Lennuki tagasipöördumise teekond: