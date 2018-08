Merkeli ja Putini kohtumisel kokkuleppeid ei leitud, üksmeel on vaid Nord Stream 2 küsimuses

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul ühtegi kokkulepet ei sõlmitud. Nord Stream 2 osas jagavad riigijuhid seisukohta, et tegu pole poliitilise, vaid puhtalt majandusliku projektiga. Merkel rõhutas kohtumise alguses, et gaasitransiit läbi Ukraina peab lähtuma ka pärast torujuhtme valmimist. Putin ütles enne kõnelusi ajakirjanikele, et sellisel otsusel peab olema ka majanduslik põhjus. „Nord Stream 2 on üksnes majanduslik projekt ja see ei sulge ust gaasitransiidi jätkumisele läbi Ukraina territooriumi,” ütles ta.

Merkel ütles enne kohtumist, et plaanib rääkida Ukraina ja Süüria konfliktide lahendamist ja esitada ka ebamugavaid küsimusi inimõiguste teemal. Venemaal kui ÜRO julgeolekunõukogu liikmel lasub eriti suur vastutus konfliktidele lahendust otsida, märkis Merkel.

Kantsler kutsus üles vältima humanitaarkatastroofi Süüria mässulises Idlibi provintsis ja avaldas lootust, et enne kooliaasta algust õnnestub Ukraina rahukõnelustega edasi liikuda. Putini sõnul on peamine aidata Süüria põgenikel koju naasta ning riik vajab ülesehitamiseks Euroopa abi. Pressikonverentsi presidendid ei korraldanud.