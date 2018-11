Merkeli favoriit parteijuhi kohale nõuab Türgi käitumise tõttu topeltkodakondsuse keelamist

„Kui see jätkub, siis puudub topeltkodakondsusel mõte ja eesmärk ja me peame rääkima sellest, kuidas praegune süsteem kaotada,” ütles Kramp-Karrenbauer intervjuus väljaandele Spiegel. Ta lisas, et pooldab lahendust, kus esimese põlvkonna sisserändajate lapsed säilitaksid õiguse kahele passile, ent nende lapsed enam mitte.

Intervjuus ringhäälingule Suedwestrundfunk ütles Kramp-Karrenbauer, et partei juhtkond ei ole võtnud tõsiselt 1996. aasta reeglit, mille järgi vähemalt kolmandik valimisnimekirjadest peaks olema naiskandidaatide päralt. Ta lisas, et sookvootide kehtestamist puudutav seadusandlus peaks olema viimane väljapääs, ent on valmis seda kaaluma. „Oleks naiivne arvata, et me saame lasta asjadel lihtsalt isevooluteed minna,” ütles Kramp-Karrenbauer.

Saksa rahvusringhäälingu värske küsitluse järgi toetab 46% CDU valijatest järgmise parteijuhina Kramp-Karrenbauerit. 31% arvab, et parim parteijuht oleks ettevõtja Friedrich Merz. Kramp-Karrenbaueri kandidatuuri toetab ka praegune parteijuht Angela Merkel, kes on lubanud sellelt kohalt tagasi astuda, kuid jääda 2021. aastaks kantslerikohale.