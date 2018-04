Merkeli erisaadikut ei pane juutide soov Saksamaalt lahkuda imestama

Antisemitismi probleemiga tegelev, liidukantsler Angela Merkeli erisaadik ütles, et teda ei pane sugugi imestama, miks üha enam juute otsustab Saksamaalt lahkuda, arvestades antisemiitlike rünnakute kasvu.

Felix Klein, kes asub oma ametikohale uuel nädalal, ütles, et ta kavatseb moodustada riikliku registri, kaardistamaks kuritegude iseloomu enam kui 100 000-pealise juudikogukonna vastu, tõdedes, et saksa ühiskonnal on antisemitismiga probleem, vahendab ajaleht The Guardian.

„On täiesti mõistetav, et need, kes on hirmul enda ja oma laste turvalisuse pärast, võiksid kaaluda Saksamaalt lahkumist,“ ütles ta oma esimesel arutelul ajakirjanikega. „Ma kuulen seda oma enda juudisoost sõpradelt. Kuid me peame tegema kõike, et seda vältida.“

Klein avaldas lootust, et tal õnnestub saada parem ülevaade, mis seesugust antisemitismi sütitab, ja ta lubas sellega „võidelda nagu kirurg“.

Liidukantsler Mekrel ütles hiljuti, et alates 2015. aastast enam kui miljoni põgeniku saabumisega Lähis-Ida ja Aafrika moslemiriikidest, on Saksamaale jõudnud „teistsugust tüüpi antisemitism“.

Erisaadik hoiatas, et import-antisemitismile annavad jõudu juurde tuhanded marukonservatiivsete vaadetega „salafi“ moslemid, kes elavad Saksamaal. Ta lisas, et hoolimata migratsioonivoost näitab usaldusväärne statistika, et „umbes 20 protsenti sakslastest on antisemiitlike vaadetega“, ja see protsent püsib juba aastaid pea muutumatuna.