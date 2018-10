Merkeli Baieri liitlased said valimistel rängalt lüüa

Kristlik-sotsiaalse liidu (CSU) poolt hääletas Infratest-dimapi lävepakuküsitluse kohaselt 35,5 protsenti valijaist. 2013. aastal oli CSU-d toetanud 47,7 protsenti valijaist.

Teise koha said rohelised, nende poolt hääletas 18,5 protsenti valijaist. Valimisliit Vabad Valijad sai 11,5 protsenti häältest.

Populistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD) sai esialgsete tulemuste kohaselt 11 protsenti häältest ja sotsiaaldemokraate toetas kümme protsenti.

Ajalehe Süddeutsche Zeitung järgi on valimistulemus CSU-le suureks hoobiks, sest erakond pole koduliidumaal sedavõrd kehva tulemust saanud 1950. aastast saadik.Valimiste suurteks võitjateks peab väljaanne rohelisi ja AfD-d.

Baierlased käisid täna agaralt hääletamas, valimistest osavõtt oli 72,5 protsenti. Eelmisel korral võttis valimistest osa 63,6 protsenti hääleõiguslikest kodanikest.

Esialgsete tulemuste järgi ei saa CSU enam Baierit üksi valitseda, vaid peab leidma koalitsioonipartneri. Saksa meedia järgi on võimalikeks variantideks tsentristlikud Vabad Valijad ja rohelised. Viimastega lahknevad Baieri konservatiividel paraku arvamused olulistes julgeoleku- ja migratsiooniküsimustes.

„Täna on CSU jaoks kibe päev. Need pole toredad tulemused. Teisalt on meil valitsuse moodustamise üleanne," kommenteeris CSU peasekretär Markus Blume portaalile Focus. Blume ei soovinud spekuleerida, kellest saab võimalik koalitsioonipartner.