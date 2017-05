Merkel võttis üldvalimiste eel võtmetähtsusega võidu

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli Krislik-Demokraatlik Liit (CDU) andis Martin Schulzi sotsiaaldemokraatidele täna tugeva hoobi, võttes võtmetähtsusega valimistel riigi suurimal liidumaal võidu, mis võib sillutada Merkeli tee eduni üldvalimistel tänavu sügisel.

18 miljoni elanikuga Põhja-Rein-Vestfaali liidumaal toetas kristlikdemokraatlikku erakonda 33% valijatest, mida oli kahe protsendipunkti võrra rohkem kui selle lähimal vastasel, senisel liidumaa suurimal erakonnal sotsiaaldemokraatidel.

Üleriigiliselt edestab neljandat ametiaega püüdlev Merkel Schulzi juba 10 protsendipunktiga. Värske avaliku arvamuse küsitluse kohaselt toetab kristlikdemokraate 37% ja sotsiaaldemokraate 27% sakslastest.

2015. aasta immigratsioonikriisi ajal hakkas CDU toetus vaikselt kukkuma, jõudes madalseisu 2016. aasta kevad-suvel. Tänavu lõi CDU toetuse omakorda lühiajaliselt kõikuma endise europarlamendi presidendi Martin Schulzi naasmine kohalikku poliitikasse SPD esinumbrina.

Merkeli erakonna valimiskampaania, mis põhineb suuresti õiguskorra teemadel ja lubadusel asuda kindlakäeliselt võitlema immigrantide kuritegevusega, on aga pannud kristlikdemokraatide toetuse taas jõudsalt kasvama.

Merkel on oma tavapärasest kampaaniastiilist loobunud ja hoiab julgeoleku ja immigratsiooni teemadel karmi joont. Alles sel nädalal lubas ta kampaaniaüritusel Haltern am See linnas, et migrandid, kes panevad toime kuritegusid, seisavad silmitsi jõulise väljasaatmisega, sest Saksamaa on õigusriik. Kuulajad, kelle seas oli ka kümneid põgenikke, tervitasid kantsleri sõnavõttu aplausiga.