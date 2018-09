Merkel: Venemaa püüab Saksa sõdurite vastu Leedus hübriidsõda pidada

Merkel kohtus Leedus viibivate Saksa sõduritega ja hoiatas neid hübriidsõja ohtude eest, öeldes, et taolise tegevuse tõttu otsustatigi mõne aja eest luua spetsiaalne sõjaväeline küberüksus, mis peaks nende välisrünnakutega tegelema ja neid tõrjuma, vahendab uudisteagentuur AFP.

Te seisate Leedus silmitsi olukorraga, mis on ka osa Venemaa sõjalisest doktriinist: hübriidsõja ideega, ütles Merkel. Arvestades, et me ei ole hübriidsõjaga väga harjunud, saab siin seda väga spetsiifilisel moel kogeda, lisas ta.

Tõenäoliselt viitas Merkel sellega ehedale hübriidsõja näitele eelmisest aastast, mil Venemaalt hakkas Läände erinevate kanalite kaudu levima valeväide justkui üks liitlasvägede sõdureist oleks vägistanud Leedus koolitüdruku.

Tema sõnul oli küberüksuse loomise üks eesmärke suurendada oma võimekust kõnealuses vallas. Armee koosseisu spetsiaalse küberüksuse loomine ei olnud kahtlemata ilmaasjata, rõhutas Merkel.

Venemaa eitab hübriidsõja pidamist ja selle kavandamist.