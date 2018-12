Merkel uusaastakõnes: aasta oli keeruline, kuid see polnud mu lahkumise ajendiks

Saksa kantsler Angela Merkel sõnas eile sakslaste poole pöördudes, et lõppemas on poliitiliselt erakordselt keeruline aasta. Saksamaa liidukantsler meenutab, et valitsuse moodustamise protsess kestis riigis kuus kuud. „Kui me selle lõpuks kokku saime, oli meil omavahel palju tülitsemist ja tegelemist," ütles Merkel.

Kuigi liidukantsler kedagi nimelist välja ei toonud, kirjutab Deutsche Welle, et Baieri konservatiivide (CSU) hulka kuuluva siseministri Horst Seehoferiga oli aasta jooksul mitmeid erinevaid probleeme, ka tekkisid tülid koalitsioonipartnerite sotsidega (SPD). Enamik neist toimus seoses Saksa migratsioonipoliitikaga.

Merkel rõhutas sõnavõtus, et pinged valitsuskoalitsioonid polnud siiski põhjus, miks ta otsustas 2019. aastal kantsleriametisse enam mitte kandideerida. „Ma oleks seda niikuinii teinud, sõltumata sellest kui mitterahuldav möödunud aasta oli," kinnitas ta. „13 aastat kestnud ametiaeg on juba küllalt hea põhjus," ütles Merkel ja lisab, et demokraatia õitseb muudatuste najal.

Saksa liidukantsler sõnas ka kõnes, et rahvusvahelise koostöö kindlad vormid on sattunud surve alla, mõeldes selle alla natsionalistlikku poliitikat mõlemal pool Atlandi ookeani. „Selllises olukorras peame toetama, argumenteerima ja võitlema oma veendumuste eest suurema meelekindlusega," ütles Merkel.