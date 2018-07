Merkel Trumpile: ma olen ise Nõukogude Liidu kontrolli kogenud, nüüd suudame teha oma sõltumatut poliitikat

Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI, REUTERS

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel vastas USA presidendi Donald Trumpi väitele, et Saksamaa on täielikult Venemaa kontrolli all, tuletades meelde oma noorust Nõukogude Liidu kontrollitud Ida-Saksamaal ja öeldes, et Saksamaa on oma poliitikavalikutes iseseisev.