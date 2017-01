Merkel tahab Liibüaga põgenikekokkulepet

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles laupäeval, et Euroopa Liit peab tegema koostööd Liibüaga, et kontrollida illegaalset migratsiooni, kuid ei saa enne poliitilise stabiilsuse taastamist sõlmida riigiga samasugust kokkulepet, nagu sel on Türgiga.

Merkel märkis, et Liibüaga koostöö tegemine on oluline, kuna Vahemere kaudu saabus Liibüast Itaaliasse mullu 180 000 ja viimase kolme aastaga enam kui pool miljonit Lähis-Ida ja Aafrika päritolu põgenikku.

„Hetkel ei saa me sõlmida kokkulepet, nagu meil on Türgiga,“ ütles ta, lisades, et see oleks võimalik ainult juhul, kui „poliitiline olukord on paranenud, kui ühtsuse valitsus on tõesti ühtsuse valitsus ja kontrollib kogu riigi territooriumi, ja me võime rääkida inimõigustest, normidest ja muudest küsimustest“.

Liibüa paiskus 2011. aasta ülestõusu järel pärast diktaator Muammar Gaddafi kukutamist kaosesse, kui mitu mässuliste rühmitust üritas võimu haarata. Tripoli uus „rahvusliku ühtsuse“ valitsus, mida toetab ÜRO, kontrollib ainult väikest osa riigi territooriumist.

Euroopa Liidu liidrid kohtuvad järgmisel nädalal Maltal, et arutada uusi ettepanekuid asüülitaotlejatega tegelemiseks pärast aastat, mis on bloki ühtsust oluliselt murendanud.