Merkel: Suurbritannias on mõnedel ikka Brexiti asjus illusioone, aga see on ajaraiskamine

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel purustas neljapäeval brittide lootuse, et lahkumisel Euroopa Liidust on vaid piiratud mõju suhetele, õigustele ja privileegidele.

Merkel teenis enne nädalavahetuse tippkohtumist Brüsselis Saksa parlamendis esinedes ära aplausi, kui ütles, et tal on tunne, et Suurbritannias on mõnedel endiselt illusioone, aga see on ajaraiskamine, vahendab Associated Press.

Merkel ütles, et kui Suurbritannia ükskord Euroopa Liidust lahkub, on ta sellest väljas ning tal ei saa olla ega hakka olema samu õigusi või paremat positsiooni kui Euroopa Liidu liikmesriigil.

„Euroopa Liidu ja Euroopa institutsioonide kõik 27 liiget on selles ühel nõul,“ ütles Merkel, teenides aplausi.

Merkeli sõnul tuleb tegelda pakiliste teemadega, nagu Suurbritannias ja Euroopa Liidus elavate teise poole kodanike kohtlemine, eelnõu raha kohta, mis Suurbritannial maksta jääb, ning piiriküsimused Iirimaaga, enne kui võidakse üldse hakata arutama tulevase suhte üle.

„Ilma edasiminekuta paljudes avatud küsimustes lahkumise kohta, sealhulgas finantsküsimused, ei ole mõtet paralleelsetel läbirääkimistel tulevase suhte üle,“ teatas Merkel. „Me peame teadma, kuidas Suurbritannia tulevast suhet meiega näeb.“

Merkeli sõnul hakkab Saksamaa võitlema selle eest, et Brexiti mõju sakslastele ja teistele Euroopa Liidu kodanikele, kes elavad Suurbritannias, oleks nii väike kui võimalik, ning et koostöö julgeolekuküsimustes, näiteks võitluses organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu, jääks tihedaks.

„Ärgu olgu kahtlust: Brexiti-läbirääkimised nõuavad Suurbritannialt ja Euroopalt palju,“ ütles Merkel.

Merkel lisas, et Saksamaa ja teised Euroopa Liidu liikmesriigid peavad kindlaks määrama enda huvid ja eesmärgid, ning Brüsseli tippkohtumiselt ootab ta tugevat ühtsussignaali.