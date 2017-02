Merkel: Saksamaa peab jõudma kaitsekulutustega 2%ni SKT-st

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles täna, et Saksmaa peab täitma oma kohustuse suurendada kaitsekulutusi ja jõudma nendega kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

„Kohustusi tuleb täitsa, meilt nõutakse seda,“ ütles Merkel kampaaniaüritusel Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal. „Ja ma arvan, et teistel [riikidel] on ka igati õigus nõuda, et Saksamaa täidaks oma kohustusi.“

Saksamaa on mitmete NATO riikide, ennekõike aga Ameerika Ühendriikide surve all jõudma veel lähimatel aastatel kaitsekulutustega vajaliku tasemeni (2% SKT-st), mis pandi ühiselt paika NATO tippkohtumisel 2014. aastal.

Täna täidab seda ainult viis alliansi riiki: USA, Suurbritannia, Kreeka, Poola ja Eesti.