Merkel: rahvusriigid peaksid olema valmis suveräänsuse loovutamiseks

„Rahvusriigid peavad täna, peaksid täna, ütlen ma, valmis olema suveräänsuse loovutamiseks,” ütles Merkel eile Konrad Adenaueri fondi üritusel teemal „Parlamentarism globaliseerumise ja rahvusliku suveräänsuse vahel” Berliinis, vahendab Die Welt.

„Aga seda loomulikult korrapärasel viisil,” lisas Merkel. Alati peavad riigid ise selliste lepingute eest vastutama, enne peab iga riigi parlament vastava otsuse tegema, leiab Merkel.

Enne seda hoiatas Merkel Bundestagis ÜRO globaalset ränderaamistikku silmas pidades natsionalismi eest. „Kas kuulutakse nende hulka, kes arvavad, et suudavad kõik ise lahendada ja peavad ainult iseendale mõtlema. See on natsionalism kõige puhtamas vormis. See ei ole patriotism. Sest patriotism on see, kui Saksa huvidesse kaasatakse ka teisi ja aktsepteeritakse võit-võit-olukordi,” ütles Merkel.

Macron nõudis pühapäeval kõnes Bundestagis rohkem Euroopat ja rahvusliku suveräänsuse suuremat äraandmist. Iga riik peab Macroni sõnul jagama otsuste tegemise võimu ning otsustama koos teiste riikidega ühiselt oma välis-, sisserände- ja arengupoliitika üle.