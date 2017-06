Merkel ootab Eesti eesistumiselt edasiliikumist digitaalse ühisturuga

Saksa kantsler Angela Merkel avaldas neljapäeval Brüsselis lootust, et Eesti eesistumine oma fookusega digitaalsel ühisturul kujuneb väärtuslikuks ja tulemuslikuks.

""Me peame tempot tõstma, sest maailm ei oota meid järele, Euroopa ei ole selles valdkonnas juhtrollis ja minu hinnangul peaks meil olema ambitsioon juhtida," ütles Merkel Euroopa ülemkogule saabudes ajakirjanikele," vahendas ERR.

Peaminister Jüri Ratas ütles ülemkogu eel ajakirjanikele, et Euroopa Liidu liidrid jätkavad alanud Euroopa Ülemkogul Bratislava ja Rooma vaimus tähtsat tööd kaitse, julgeoleku, rände ja kaubanduse teemadel.

"Mul on hea meel, et tänane ülemkogu viib Euroopat palju lähemale andmepõhisele majandusele. Need teemad on kõik väga tähtsad ka Eesti eesistumise ajal," ütles Ratas.

Ülemkogule eelnes Brexiti kõneluste algus, mida nii Donald Tusk kui ka Theresa May nimetasid konstruktiivseks. Tusk avaldas lootust, et Brexitit lõpuks ei toimugi, kuid Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles, et Euroopa Liidu tulevik on tähtsam kui Suurbritannia lahkumiskõnelused.

Samas kavatseb Briti peaminister Theresa May esitada Euroopa liidritele ettepankud, kuidas riigis elavate ühenduse kodanike õigused oleksid pärast Brexitit kaitstud.