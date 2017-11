Merkel on valmis uuteks valimisteks ja läbirääkimisteks sotsidega, aga mitte vähemusvalitsuseks

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ei pea läbirääkimiste nurjumist niinimetatud Jamaica-koalitsiooni üle põhjuseks poliitikast tagasi tõmbuda.

Telejaamale ZDF ütles Merkel, et ei ole pärast läbirääkimiste katkemist tagasiastumisele mõelnud. ARD eetris teatas Merkel, et kui peaksid tulema uued valimised, on ta valmis oma erakonna Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) taas valimisvõitlusse juhtima, vahendab Deutschlandfunk.

Läbirääkimistel Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU), Vaba Demokraatliku Partei (FDP) ja rohelistega ei ole Merkel enese sõnul vigu teinud.

Vähemusvalitsuse, mis sõltuks parempopulistliku Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetushäältest, Merkel välistas. Läbirääkimisteks sotsiaaldemokraatidega (SPD) uue suure koalitsiooni moodustamiseks on ta aga valmis.